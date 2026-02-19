Çok Bulutlu 4.1ºC Ankara
DHA 19.02.2026 10:53

Oyuncak ok ve yay ile başladı, 2 kez dünya ikincisi oldu

7 yaşında televizyon dizisinde görüp, teyzesinden istediği oyuncak ok ve yay ile okçuluğa adım adan 12 yaşındaki Osman Ataberk Çeliktürk, kısa sürede çok sayıda madalya kazandı. Geçen sene kendi yaş kategorisinde dünya ikincisi olan Çeliktürk, bu sene de Fransa'da düzenlenen turnuvada 15 yaş kategorisinde dünya ikinciliğini elde etti.

Oyuncak ok ve yay ile başladı, 2 kez dünya ikincisi oldu
[Fotograf: DHA]

Antalya'da yaşayan Osman Ataberk Çeliktürk, pandemi sürecinde yaşanan kısıtlamalar sırasında dizi izlemeye başladı. Bir televizyon dizisinde gördüğü okçuluğa heveslenen Çeliktürk, doğum gününde teyzesinden kendisine yay almasını istedi.

Çeliktürk, teyzesinin hediyesi ile birlikte evin içerisinde atışlar yapmaya başladı. Ataberk'in okçuluğa hevesini gören anne Ayşegül ve baba Erman Çeliktürk, kursa göndermeye karar verdi. Aynı yıl kursa başlayan Çeliktürk, yayı ilk eline aldığında büyük heyecan yaşadı.

Oyuncak ok ve yay ile başladı, 2 kez dünya ikincisi oldu

Kısa sürede kendisini geliştiren Çeliktürk, bireysel ve takım olarak katıldığı yarışmalarda toplam 13 altın, 5 gümüş, 2 bronz madalya kazandı.

Hedefi milli takım ile birlikte olimpiyatlarda yarışmak

Çeliktürk, son olarak geçen sene dünya ikincisi olduğu Fransa'nın Nimes kentinde düzenlenen Salon Okçuluk Dünya Kupası'nda bu sene de yarıştı. Klasik Yay U15 Erkek kategorisinde Çeliktürk, finalde rakibine yenilerek dünya ikincisi oldu.

Oyuncak ok ve yay ile başladı, 2 kez dünya ikincisi oldu

Fransa'dan dönen Çeliktürk’ü, ailesi ve yakınları havalimanında büyük sevinçle karşıladı. Yaşına rağmen büyük başarı yakalayan Osman Ataberk Çeliktürk, milli takımla olimpiyatlarda yarışabilmek için çalışmalarına devam ediyor.

"Mete Gazoz'u örnek alıyorum"

12 yaşındaki Osman Ataberk, hedeflerine ulaşmak için çalışmalarına devam ediyor:

"4,5 sene kadar öne okçuluğa başladım. Aslında teyzem bana bir yay almıştı. Evde onunla ok atarak başladım. Sonra burada profesyonel olarak atmaya başladım. Aslında bir televizyon dizisinde gördüğüm ok ile okçuluğa merak sardım. İlk evde oyuncak yayla atarak başladım. Okçulukla birlikte hayatımda birçok şey değişti. Oku elime aldığımda sadece ona odaklanıyorum; aklımdan başka hiçbir şey geçmiyor. 2 senedir çok çalışmama rağmen olmadı ama inşallah önümüzdeki sene dünya şampiyonluğu olacak. Hedeflerimden birisi, yaşım tuttuğunda milli takıma girip olimpiyat şampiyonluğu yaşamak istiyorum. Mete Gazoz'u kendime örnek alıyorum."

Oyuncak ok ve yay ile başladı, 2 kez dünya ikincisi oldu

"Dünya şampiyonu olacağız"

Antrenör Alper Akyol, "Ataberk çok çalışkan bir sporcumuz. Bu yıl finalde daha rahattık aslında. Geçen yıla göre daha tecrübeliydik. Doğru yönetemedik ikimiz beraber. İnşallah önümüzdeki yıl şampiyonluğu da alacağız. 30 sporcu vardı aynı kategoride. Sıralamada 6'ncı bitirdik. Yarı finalden sonra kendimizden daha yukarıda bitiren sporcuları yenip, finale kadar çıktık. Finalde de aslında kötü atmadık ama kendimiz gibi yarışamadık. İnşallah önümüzdeki yıl hepsini halledip, bu defa dünya şampiyonu olacağız." dedi.

