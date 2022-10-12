Gaziantep'ten Ankara'ya giden, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen plastik yüklü tırda, Adana-Ankara otoyolunun Pozantı ilçesi Akçatekir Mahallesi mevkiinde yangın çıktı.

Yangını fark eden sürücü aracı yol kenarına çekti. Yangın, rüzgarın da etkisiyle otoyol kenarındaki ormanlık alana da sıçradı.

[Fotoğraf: AA]

İhbar üzerine olay yerine Adana Orman Bölge Müdürlüğü ve Adana Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

[Fotoğraf: AA]

Yangın nedeniyle bir süre trafiğe kapanan otoyol, çalışmaların ardından tekrar ulaşıma açıldı.