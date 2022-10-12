Haber Giriş: 12 Ekim 2022 Çarşamba 02:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Otoyoldaki tırda başlayan yangın ormanlık alana sıçradı
[Fotograf: AA]
Adana-Ankara otoyolunda bir tırda çıkan ve yol kenarındaki ormanlık alana da sıçrayan yangın söndürüldü. Yangın nedeniyle bir süre trafiğe kapanan otoyol, çalışmaların ardından tekrar ulaşıma açıldı.
Gaziantep'ten Ankara'ya giden, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen plastik yüklü tırda, Adana-Ankara otoyolunun Pozantı ilçesi Akçatekir Mahallesi mevkiinde yangın çıktı.
Yangını fark eden sürücü aracı yol kenarına çekti. Yangın, rüzgarın da etkisiyle otoyol kenarındaki ormanlık alana da sıçradı.
[Fotoğraf: AA]
İhbar üzerine olay yerine Adana Orman Bölge Müdürlüğü ve Adana Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yangını kısa sürede kontrol altına aldı.
[Fotoğraf: AA]
Yangın nedeniyle bir süre trafiğe kapanan otoyol, çalışmaların ardından tekrar ulaşıma açıldı.
Etiketler: Yangın
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