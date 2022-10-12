Haber Giriş: 12 Ekim 2022 Çarşamba 00:27Son Güncelleme: Kaynak: İHA
İstek şarkıyı bilmeyen müzisyene şişeyle saldırdılar
[Fotograf: İHA]
Hatay Antakya’da sokak müzisyenliği yapan kişi, alkollü 2 şahsın istediği şarkıyı bilmediği için saldırıya uğradı. Müzisyeni şişeyle yaralayan şüpheliler gözaltına alındı.
Klarnet sanatçısı Yusuf Karagündüz, Antakya’da sokakta grubuyla birlikte müzik yaparken 2 kişi istek şarkıda bulundu. Karagündüz, şarkıyı bilmediği için çalamayacağını belirtti.
İstekte bulunan alkollü kişilerden biri otomobille Karagündüz’ün önünü kesti, aracın dışında olan kişi ise küfürler savurmaya başladı.
Karagündüz'ün tepkisi üzerine araçtan inen kişi, bir şişeyle müzisyenin yüzüne vurdu. Araçtan aldığı muştayla saldırmak isteyen kişiyle Karagündüz’ün grup arkadaşları arasında arbede çıktı.
Olaya müdahale eden polis ekipleri 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
Etiketler: Hatay
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