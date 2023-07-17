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Türkiye
AA 17.07.2023 11:54

Otomobilinden attığı torpille 160 hektarı kül etmiş

Milas-Bodrum kara yolu Havalimanı kavşağında 14 Temmuz’da başlayan orman yangınının faili jandarmanın teknik ve fiziki takibi sonrası kısa sürede yakalandı. Şüphelinin aracı ile giderken ormanlık alana torpil attığı ortaya çıktı.

Otomobilinden attığı torpille 160 hektarı kül etmiş
[Fotograf: İHA]

Havalimanına giden kavşaktaki ormanlık alanda 14 Temmuz'da çıkan ve ekiplerin 6 saatlik süren çalışmasının ardından söndürülen yangınla ilgili Milas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde jandarma ekipleri tarafından özel ekip kuruldu.

Milas-Bodrum Havalimanı yolunda yangın
Milas-Bodrum Havalimanı yolunda yangın

Otomobilinden attığı torpille 160 hektarı kül etmiş

Araçtan attığı torpil yangına sebep olmuş

Yürütülen soruşturma kapsamında M.D'nin araç içinden torpil atmak suretiyle yangını çıkardığını belirleyen ekipler, şüpheliyi Koru Mahallesi'ndeki ikametinde operasyonla gözaltına aldı.

Şüphelinin ikametinde ve evinin bahçesinde yapılan aramada torpil ve parçaları ele geçirildi.

Otomobilinden attığı torpille 160 hektarı kül etmiş

18 ayrı suç kaydı çıktı

Jandarmadaki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan. zanlının çeşitli suçlardan da 18 ayrı suç kaydı bulunduğu öğrenildi.

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