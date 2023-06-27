Otomobili tartıştığı kişilerin üzerine sürdü

Geçen cuma, Ömer Furkan Karabaş ve arkadaşları motosikletlerine yakıt almak için Piyalepaşa Bulvarı'nda bulunan akaryakıt istasyonuna gitti.

İddiaya göre, iki kadının darbedildiğini gören Karabaş ve arkadaşları olaya müdahale etti. Taraflar kavga etmeye başladı.

Saldırganlar, kadınlarla birlikte otomobile binip olay yerinden uzaklaştı. Kısa süre sonra olay yerine dönen kişiler, otomobille Muhammed Faruk'a çarptı.

Yaralanan Faruk, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.