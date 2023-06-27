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Türkiye
İHA 27.06.2023 10:34

Çekmeköy'de cip pastaneye daldı

İstanbul Çekmeköy'de, fren yerine gaza basan sürücü, kontrolden çıkan ciple birlikte pastaneye girdi. Kazaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

Kaza, 16 Haziran Cuma günü Mimar Sinan Mahallesi Çavuşbaşı Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Evrin Ergen cipi ile yol kenarına yanaştığı sırada fren yerine gaza basınca kaldırımı aşarak pastaneye daldı.

Kazada sürücü ile pastanedeki 4 kişi hafif yaralandı. Kaza ile ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı.

"En büyük şansımız buranın boşalmış olmasıydı."

Kazayı anlatan pastanenin sahibi Ensar Demirci, "Kıl payı ufak tefek sıyrıklarla kurtardık. 10-15 dakika öncesinde buralarda masalar hep doluydu. En büyük şansımız buranın boşalmış olmasıydı. İçeride iki müşteri vardı, onlar da ufak tefek sıyrıklarla atlattı" dedi.

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