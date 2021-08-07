Haber Giriş: 7 Ağustos 2021 Cumartesi 02:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Otomobil istinat duvarına çarptı: 3 ölü
[Fotoğraf: AA]
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti.
D-100 kara yolunun Ortalıca köyü mevkisinde Mete Ayangil idaresindeki otomobil, yol kenarındaki istinat duvarına çarptı.
Sürücü Mete Ayangil ile eşi Sevim Ayangil ve kayınvalide Zennure Altun, kaza yerinde yaşamını yitirdi.
Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan D-100 kara yolunun Samsun-İstanbul istikametinde uzun araç kuyruğu oluştu.
Karayolları, Tosya Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ve Tosya Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmanın ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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