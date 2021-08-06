Haber Giriş: 6 Ağustos 2021 Cuma 23:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yangına müdahale eden itfaiye erleri alevlerin ortasında kaldı
Muğla'nın Köyceğiz ilçesindeki orman yangınını söndürme çalışmalarına destek veren itfaiye ekipleri, alevlerin arasında kaldı. İtfaiye ekiplerinin yaşadığı zor anlar kameraya yansıdı.
Köyceğiz ilçesinde yangını kontrol altına alma çalışmalarına katılan Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, havadan yapılan müdahalelere karadan destek verdi.
Yangının ortasında kaldılar
İtfaiye ekipleri, Çövenli Mahallesi'nde hortumlarla söndürme çalışmalarını yürütürken kuvvetli rüzgar nedeniyle yangının ortasında kaldı. Daha sonra araçlarına dönen itfaiyeciler, siren çalarak güvenlik bölgeye doğru hareket etti.
Yaşananlar, itfaiyecilerin cep telefonu kamerasına da yansıdı.
Etiketler: İtfaiye Orman Yangını Yangın
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