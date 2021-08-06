Haber Giriş: 6 Ağustos 2021 Cuma 23:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Datça açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem
[Grafik: TRT Haber]
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, sarsıntı saat 23,42'de ve 22,03 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Depremin merkez üssünün Datça'ya uzaklığı 34,37 kilometre olarak ölçüldü.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 6, 2021
Büyüklük : 4.4 (Mw)
Yer : Ege Denizi, 34.87 km. Datça (Mugla)
Tarih-Saat : 06.08.2021, 23:42:00 TSİ
Enlem : 36.4033 N
Boylam : 27.1853 E
Derinlik : 22.03 km
Detay : https://t.co/CyA8Uqm6KL@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Datça açıkları saat 22,57'de de 4,2 ile sallanmıştı.
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