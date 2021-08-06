Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, sarsıntı saat 23,42'de ve 22,03 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Depremin merkez üssünün Datça'ya uzaklığı 34,37 kilometre olarak ölçüldü.

Datça açıkları saat 22,57'de de 4,2 ile sallanmıştı.



