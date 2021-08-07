Haber Giriş: 7 Ağustos 2021 Cumartesi 01:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 14 sığınmacı kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
Aydın açıklarında Yunanistan tarafından Türk kara sularına geri itilen 14 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Didim açıklarında can salı içinde bir grup göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu gönderildi.
Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına bırakılan can salındaki 14 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Göçmenlerin, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildiği öğrenildi.
Etiketler: Aydın Düzensiz Göçmenler Yunanistan Sahil Güvenlik
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