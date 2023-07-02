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Türkiye
DHA 02.07.2023 00:44

Otomobil, hemzemin geçitte yolcu trenine çarptı: Yaralanan olmadı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde otomobil hemzemin geçitte yolcu trenine çarptı. Yaşanan kazada sürücü şans eseri yaralanmadı.

Otomobil, hemzemin geçitte yolcu trenine çarptı: Yaralanan olmadı

Kaza, akşam saatlerinde Çerkezköy- Çorlu arasındaki Veliköy Mahallesi’ndeki hemzemin geçitte meydana geldi.

Halkalı- Kapıkule Yüksek Hızlı Tren Hattı çalışmalarının sürdüğü bölgede, Hakan Şenol’un kullandığı otomobil, Edirne-İstanbul seferini yapmakta olan 68015 sefer sayılı yolcu treninin lokomotifine çarptı.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

Çarpmanın şiddetiyle otomobildeki hava yastıklarının açılması sonucu sürücü Şenol, kazayı yara almadan atlattı.

Otomobilin kaldırılması çalışması nedeniyle 412 yolcusu bulunan tren, yaklaşık 1 saat bekledikten sonra İstanbul’a hareket etti.

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