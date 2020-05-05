Haber Giriş: Kaynak: AA
Otomobil garajında toplanıp okey oynayanlara 63 bin lira ceza
[Fotoğraf: AA]
Erzurum'un Köprüköy ilçesinde bir evin garajında toplanıp okey oynadıkları öne sürülen 11 kişiye sosyal mesafe kuralını ve sokağa çıkma yasağını ihlal ettikleri gerekçesiyle 63 bin lira ceza kesildi.
Erzurum İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, bir süre önce yapılan önleyici devriye çalışmaları sırasında ilçede bir evin garajının çay ocağına dönüştürülüp okey oynandığı tespit edildi.
Ekipler, adreste yaptıkları incelemede sokağa çıkma yasağı ve yeni tip koronovirüsle mücadele kapsamında sosyal mesafe kurallarına uymadıkları belirlenen 11 kişiyi yakaladı.
Zanlılara her iki suçtan toplam 63 bin lira ceza uygulandı.
Etiketler: sosyal mesafe para cezası Otomobil garajı okeySon Güncelleme: 5 Mayıs 2020 Salı 16:16
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