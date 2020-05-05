Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Yassıbağ Mahallesi Toygaroğlu mevkisinde A.T., arsasındaki konteynerin ve içindeki yaşam malzemelerinin çalındığını bildirmesi üzerine İzmit İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, konteyner ve yaşam malzemelerini M.P., T.U., K.G. ve T.K.'nin Gebze ilçesi Ovacık Mahallesi'ne götürdüğü ve burada define aramak için kullandığını belirledi.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Bölgede yapılan aramada, define bulmak amacıyla kaçak kazıda kullanılan karot makinesi, bu makinede kullanılan uçlar, telsiz, dedektörlerle çeşitli malzemeler ele geçirildi.

İhbarcı da defineci çıktı

Soruşturmayı genişleten ekipler, konteyneri çalındığı gerekçesiyle jandarmaya başvuran A.T.'nin de define arayan şüphelilerle ortak çalıştığını ve aralarındaki anlaşmazlık nedeniyle arkadaşlarını ihbar ettiğini belirledi.