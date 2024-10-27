Otomobil belediye tesislerine daldı

Kaza, akşam saatlerinde Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücünün kimliği henüz öğrenilemeyen otomobil, caddede seyrettiği esnada, önüne çıkan araca çarpmamak için manevra yaptı.

Kontrolden çıkan otomobil, kaldırıma çıkarak belediyeye ait sosyal tesise girdi. Otomobilin, tesis camlarını kırıp içeri girmesi sonucunda iş yerinde zarar meydana geldi.

Yaralanan kimsenin olmadığı kazada otomobil, sürücüsü kısa süre şok geçirdi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, sürücüye müdahalede bulundu.

Ekiplerin aracı güvenli şekilde kaldırmasının ardından, tesiste temizlik yapıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.