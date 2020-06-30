Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Otomobil aynalarından uyuşturucu çıktı
[Fotoğraf: TRT Haber]
Adıyaman’da, polis ekipleri tarafından durumundan şüphelenilerek durdurulan otomobilin aynalarının içinden uyuşturucu çıktı.
Edinilen bilgilere göre, polis ekipleri durumundan şüphelendiği bir otomobili kent merkezinde durdurarak arama yaptı.
Yapılan aramalar kapsamında otomobilin aynalarının içerisine gizlenmiş 3 paket halinde toplam 30 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Ele geçirilen uyuşturucu madelere el konulurken, otomobilde bulunan E.G., ve M.A., isimli iki kişi gözaltına alındı.
Etiketler: uyuşturucu operasyonu AdıyamanSon Güncelleme: 30 Haziran 2020 Salı 12:19
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