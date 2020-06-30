Edinilen bilgilere göre, polis ekipleri durumundan şüphelendiği bir otomobili kent merkezinde durdurarak arama yaptı.

Yapılan aramalar kapsamında otomobilin aynalarının içerisine gizlenmiş 3 paket halinde toplam 30 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ele geçirilen uyuşturucu madelere el konulurken, otomobilde bulunan E.G., ve M.A., isimli iki kişi gözaltına alındı.