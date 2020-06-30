Haber Giriş: Kaynak: AA
Kırklareli'nde maske takmayan 97 kişiye 87 bin 300 lira ceza uygulandı
[Fotoğraf: İHA]
Kırklareli'nde jandarma ekipleri, yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında maske takmayan 97 kişiye 87 bin 300 lira ceza uyguladı.
Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, maske takmanın zorunlu olduğu Kırklareli'nde sorumluluk alanında denetimlerini sürdürüyor.
Ekipler, Babaeski, Pınarhisar ve Vize ilçelerine bağlı köy ve beldelerde gerçekleştirdiği denetimlerde, vatandaşları maske takmaları ve sosyal mesafe kurallarına uymaları yönünde anonslar yaparak uyarıyor.
Jandarma ekipleri, denetimler sırasında maske takmayan 97 kişiye 87 bin 300 lira ceza uyguladı.
Etiketler: maske takma zorunluluğu koronavirüsSon Güncelleme: 30 Haziran 2020 Salı 11:11
Son Haberler
- 11:46
- 11:51
- 11:46
- 11:33
- 11:30
Sıradaki Haber
Giresun'da kaybolan İkranur'u arama çalışmalarında 4. gün
Yükleniyor lütfen bekleyiniz