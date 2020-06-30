Haber Giriş: Kaynak: AA
Artvin'de 1532 kök Hint keneviri ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Artvin'in Ardanuç ilçesinde 1532 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, bir istihbaratı değerlendiren jandarma ekipleri, Ardanuç'un Bulanık, Güleş ve Geçitli köylerinde 1532 kök Hint keneviri tespit etti.
Operasyonla ele geçirilen Hint kenevirleri kontrollü olarak imha edildi.
Etiketler: uyuşturucu operasyonu hint keneviri Artvin uyuşturucuSon Güncelleme: 30 Haziran 2020 Salı 09:57
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