Haber Giriş: Kaynak: DHA
İzmir'de 24 düzensiz göçmen kurtarıldı
[Fotoğraf: DHA]
İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında 2 can salındaki 24 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Yunanistan tarafından Türk karasularına bırakılan düzensiz göçmenler olduğu bilgisini aldı.
Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Dikili açıklarında, 2 can salında bulunan 24 göçmeni kurtardı.
Göçmenler, güvenli bölgeye götürüldü.
Etiketler: düzensiz göçmen izmir Sahil güvenlikSon Güncelleme: 30 Haziran 2020 Salı 09:56
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