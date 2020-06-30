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Sivas'ta ticari araç devrildi: 4 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Sivas'ın Zara ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.
Sivas'ta Şevket Taştan yönetimindeki hafif ticari araç, Sivas-Erzincan kara yolu Canova köyü yakınlarında devrildi.
Yaralanan sürücü ile araçta bulunan Sibel, Hasret ve Rüzgar Taştan, Sivas'taki hastanelerde tedavi altına alındı.
Etiketler: ticari araç SivasSon Güncelleme: 30 Haziran 2020 Salı 10:47
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