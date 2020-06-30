İstanbul'da 76 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi
Jandarma ekipleri, yurtdışından temin ettiği uyuşturucuyu İstanbul'da piyasaya sürme hazırlığında olan A.A.,'ya düzenlediği operasyonda 15 kilo kokain ile 61 kilo uyuşturucu madde ele geçirdi. Operasyon anı kameraya yansıdı.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri; A.A., isimli şahsın yurtdışından temin ettiği uyuşturucu maddeyi İstanbul ili genelinde piyasaya süreceği bilgisini aldı.
Elde edilen bilgiler doğrultusunda çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler; A.A., isimli şahsı 6 ay süren teknik ve fiziki takibe aldı.
Ekipler, uyuşturucu maddelerin Kartal ilçesinde bulunan bir dairede depolandığını tespit etti.
Söz konusu dairenin çevresinde konuşlanan Jandarma ekipleri; A.A.,’yı uyuşturucu maddelerin dağıtımını yapmak için dışarı çıktığı esnada kıskıvrak yakaladı.
Toplamda 76 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi
Araçta yapılan aramalarda; aracın bagaj kısmında paketlenmiş vaziyette 15 kilo kokain ile 61 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi.
A.A., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Opersasyon anı kamerada
Öte yandan jandarma ekiplerinin şüpheliyi aracına binerken kıskıvrak yakalama anı ve araçtaki uyuşturucu maddeleri bulması kameraya yansıdı.