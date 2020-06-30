Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı belirtildi.

Van’ın Başkale, Özalp ve Saray ilçelerinde kuvvetli olmak üzere yer yer sağanak, gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle doğulu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İl merkezleri için beklenen en yüksek sıcaklıklar Van’da 25, Bitlis’te 26, Muş’ta 32 ve Hakkari’de 27 derece olması bekleniyor.