Haber Giriş: Kaynak: İHA
Tedbirleri hiçe saydılar, asker eğlencesi yaptılar
[Fotoğraf: İHA]
İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde koronavirüs salgınına yönelik alınan önlemleri hiçe sayan bir grup genç, asker eğlencesi düzenledi. Onlarca kişinin katıldığı eğlencede koronavirüs yokmuş gibi halay çeken gençler bu kadarına da pes dedirtti.
Arnavutköy Mustafa Kemal Paşa Mahallesinde yeni tip koronavirüs salgınına yönelik alınan önlemleri hiçe sayan bir grup genç, asker eğlencesi düzenledi.
Düzenlenen asker eğlencesinde onlarca kişi oyunlar oynadı, halay çekti.
Koronavirüs önlemlerini hiçe sayarak saatlerce eğlenen gençler cep telefonu ile görüntülendi.
Etiketler: koronavirüs Asker eğlencesi Arnavutköy koronavirüsSon Güncelleme: 30 Haziran 2020 Salı 10:46
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