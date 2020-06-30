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Giresun'da kaybolan İkranur'u arama çalışmalarında 4. gün
[Fotoğraf: AA]
Giresun'un Bulancak ilçesinde kaybolan 7 yaşındaki İkranur'u arama çalışmaları sürdürülüyor. Çalışmalarda 105 personel görev yapıyor.
İcilli köyünde 27 Haziran Cumartesi akşamı evine dönmeyen 7 yaşındaki İkranur Tirsi'nin ailesinin durumu jandarma ekiplerine bildirmesi üzerine başlatılan arama çalışmalarından üç gün boyunca sonuç alınamadı.
Çalışmaların 4. gününde bölgede jandarma özel harekat, Giresun, Trabzon ve Samsun İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri (AFAD), Giresun AKUT, UMKE ekipleri, 2 iz takip köpeği ile Tirsi'nin bulunması için çalışmalara devam ediyor.
[Fotoğraf: AA]
Arama çalışmalarında 105 personel görev alıyor.
[Fotoğraf: AA]
Etiketler: İkranur Tirsi giresun AFADSon Güncelleme: 30 Haziran 2020 Salı 10:53
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