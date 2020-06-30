Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Niğde İl Özel İdaresi'nin desteğiyle lavanta üretimi gerçekleştirilen 3 dekarlık örnek bahçede incelemelerde bulundu.

Vali Şimşek, 3 yıl önce başlatılan lavanta yetiştiriciliği projesinde istenilen sonucun alındığını söyledi.

"Niğde'de lavanta çiftçilerimize gelir kapısı oluyor"

Niğde’nin bir tarım memleketi olduğunu patates, elma, lahana ve kirazın yaygın olarak üretildiğini Şimşek, "Biz istiyoruz ki çiftçilerimize alternatif ürünler de gösterelim. Ürünleri çeşitlendirebilmek amacıyla bu lavanta bahçesini 2017 yılında kurduk. Bu üçüncü yılı ve görüyoruz ki Niğde’de lavanta yetişebiliyor ve çiftçilerimiz için gelir kapısı olabiliyor. Köylüler de bu bahçeye büyük ilgi gösterdiler. Kooperatifleşme ile bu ürünü tüm Niğde'de daha da yaygınlaştıracağız. Lavanta üretimi, çiftçilerimiz için yeni bir gelir kapısı olacak. Bu ürün suya dayanıklı olması, katma değerinin yüksek olması ve bakımının da çok fazla olmaması açısından çiftçilerimiz bu ürüne rağbet göstereceklerdir. Bu ürünü Niğde’de daha iyi bir seviyeye getireceğiz" dedi.

"Güzel verim elde ettik"

50 dekar alanın 3 dekarına lavanta ekimi yaptıklarını belirten çiftçi Veysel Özdemir ise, "Güzel bir verim elde ettik. Kırsal bir bölgedeyiz suyumuz az. Lavanta üretimini çoğaltmayı düşünüyoruz. Kooperatif kurarak ekim alanlarını genişleteceğiz. 3 dekar değil de 300 dekar 3 bin dekara kadar yükseltmek istiyoruz. Arpa ve buğdaya göre daha yüksek verim elde ediyoruz. İşçilik az, masrafı yok” dedi.