Haber Giriş: Kaynak: AA
İzmir'de tefecilik yapan 6 kişi tutuklandı
İzmir'in Menderes ilçesinde düzenlenen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 7 zanlıdan 6'sı tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bazı kişilere yüksek faizle para verip tehditle senet imzalatarak haksız kazanç elde ettikleri belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Araştırmada, 72 kişiye yüksek faizle para verdikleri tespit edilen A.K, M.K, Ç.A, B.U, S.T, M.Ç. ve E.A. gözaltına alındı.
Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda 101 senet, hesap takip defteri ve 3 dizüstü bilgisayar ele geçirildi.
[Fotoğraf: AA]
[Fotoğraf: AA]1 kişiyi yakalama çalışmaları sürüyor
Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı, M.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Adresinde bulunamayan O.Y'yi yakalama çalışmaları sürüyor.
Etiketler: izmir tefecilik operasyonu tefecilikSon Güncelleme: 30 Haziran 2020 Salı 11:30
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