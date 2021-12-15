Kaza dün gece saat 23.00 sıralarında Ankara- Samsun yolu Çiğiltepe Askeri Lojmanları önünde meydana geldi.

Sürücü bariyerdeki açıklığı U dönüş yeri sandı ve aracı o noktaya sürdü. Otomobil 7 metreden alt geçit inşaatı için kazılan tünele düştü.

Otomobil, tünelde ters dönerken kazada 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu tünelden çıkarılan yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

Kaza hakkında soruşturma başlatıldı.

