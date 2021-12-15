Haber Giriş: 15 Aralık 2021 Çarşamba 01:45Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Otomobil alt geçit için kazılan tünele düştü: 7 yaralı
[Fotoğraf: DHA]
Ankara'da bir otomobil 7 metre yükseklikten alt geçit inşaatı için kazılan tünele düştü. Kazada 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı.
Kaza dün gece saat 23.00 sıralarında Ankara- Samsun yolu Çiğiltepe Askeri Lojmanları önünde meydana geldi.
Sürücü bariyerdeki açıklığı U dönüş yeri sandı ve aracı o noktaya sürdü. Otomobil 7 metreden alt geçit inşaatı için kazılan tünele düştü.
Otomobil, tünelde ters dönerken kazada 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışması sonucu tünelden çıkarılan yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.
Kaza hakkında soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Ankara Trafik Kazası
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