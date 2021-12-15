Haber Giriş: 15 Aralık 2021 Çarşamba 01:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ağaca çarpan otomobilde sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı
[Fotoğraf: AA]
Kastamonu'da ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Hasan Meme idaresindeki otomobil, Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü önünde refüjdeki ağaca çarptı.
Otomobilde sıkışan sürücü, kaza yerine gelen itfaiye ekibince sıkıştığı yerden kurtarıldı.
Yaralı, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Etiketler: Kastamonu Trafik Kazası
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