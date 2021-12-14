Haber Giriş: 14 Aralık 2021 Salı 23:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa’da zincirleme kaza: 11 araç birbirine girdi
[Fotoğraf: AA]
Manisa'nın Kula ilçesinde 11 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
21 yaşındaki Sadık Sarıgül'ün kullandığı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan Uşak-İzmir kara yolu Kovukdere mevkisinde 47 yaşındaki Savaş Üçel idaresindeki tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç aynı seyir halindeki diğer 9 araça çarparak durabildi.
Kazada, Sadık Sarıgül’ün kullandığı otomobilde bulunan 24 yaşındaki Esmanur Sayış yaralandı.
Sağlık ekiplerince Salihli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Tır sürücüsü Üçel, rampadan aşağı inerken yağmur nedeniyle yolun kayganlaşması sonucu kazanın meydana geldiğini söyledi.
Etiketler: Ambulans Manisa Polis Trafik Kazası
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