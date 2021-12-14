Haber Giriş: 14 Aralık 2021 Salı 20:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Türkiye'den Haiti'ye taziye
[Fotoğraf: AA]
Dışişleri Bakanlığı, Haiti'de akaryakıt taşıyan kamyonun patlaması sonucu hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Cap-Haitien şehrinde bir akaryakıt tankerinin patlaması sonucu 50'den fazla kişinin hayatını kaybettiğinin üzüntüyle öğrenildiği kaydedildi.
Açıklamada, "Hayatını kaybedenlerin aileleri ile Haiti halkı ve hükümetine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.
Haiti'nin Cap-Haitien şehrinde akaryakıt taşıyan bir kamyonun infilak etmesi sonucunda ilk belirlemelere göre civardaki 40'tan fazla kişi hayatını kaybetmiş, onlarca yaralı da hastaneye kaldırılmıştı.
Etiketler: Dışişleri Bakanlığı Haiti
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