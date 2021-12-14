Kırşehir’in Akçakent ilçesine bağlı Yeniyapan Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan 21 yaşındaki zihinsel engelli Bahar Yaldız, dün öğleden sonra kayboldu.

Mahalle çevresinde kendi imkanlarıyla yaptıkları aramada kızlarını bulamayan aile, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

Kırşehir Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinatörlüğünde jandarma, polis, AFAD ve sağlık ekipleri tarafından çevrede ve dağlık arazide arama yapıldı.

Aramaya katılan Çorum İl AFAD Müdürlüğüne bağlı ekip, termal kameralı drone ile dağlık alanlarda çalışma yaptı.

Kırşehir Valisi İbrahim Akın’da bölgeye giderek ekiplerin çalışmalarını koordine etti.

Bahar Yaldız, sabah saatlerinde kaybolduktan 17 saat sonra ormanlık alanda bulundu.

Akçakent'te sağlık kontrolünden geçirilen Yaldız, ailesine teslim edildi.

İşitme engeli olduğu söylenen Yaldız'ın herhangi bir sağlık sorununun olmadığı öğrenildi.