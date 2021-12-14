Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi için yapılan istihbari çalışmalar sonucu İpekyolu ilçesi Erek Dağı bölgesine operasyon düzenledi.

Operasyonda araziye gizlenen çok sayıda silah ile mühimmat ve malzemeler ele geçirildi. Savcılık talimatı doğrultusunda delil niteliğindeki malzemelere el koyulurken, diğer malzemeler de olay yerinde imha edildi.