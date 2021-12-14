Haber Giriş: 14 Aralık 2021 Salı 17:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bodrum açıklarında 5 düzensiz göçmen kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen fiber teknedeki 5 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Bodrum açıklarında fiber teknede düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine, bölgeye hareket etti.
Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen fiber teknedeki 5 düzensiz göçmen, sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Etiketler: Sahil Güvenlik Düzensiz Göçmenler
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