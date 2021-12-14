Haber Giriş: 14 Aralık 2021 Salı 17:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla'da 90 litre etil alkol ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Muğla'nın Marmaris ilçesinde yol kontrol noktasında 90 litre sahte etil alkol ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çetibeli Mahallesi yol kontrol noktasında bir otomobili durdurdu.
Ekipler araçta yaptıkları aramada 90 litre sahte etil alkol ele geçirdi.
Otomobil sürücüsü H.D. gözaltına alındı.
Etiketler: Muğla Sahte Alkol
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