İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çetibeli Mahallesi yol kontrol noktasında bir otomobili durdurdu.

Ekipler araçta yaptıkları aramada 90 litre sahte etil alkol ele geçirdi.

Otomobil sürücüsü H.D. gözaltına alındı.