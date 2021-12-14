Haber Giriş: 14 Aralık 2021 Salı 17:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de 2 katlı evde yangın: Yaşlı adam hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA]
İzmir'in Bornova ilçesinde bir evde çıkan yangında 88 yaşındaki kişi yaşamını yitirdi.
Meriç Mahallesi 5731 Sokak'ta, babası Ahmet Bingöl'ün yaşadığı iki katlı binaya gelen İlhami Bingöl, evden dumanların çıktığı görünce içeriye girdi.
Babasını kurtarmaya çalışan Bingöl, yoğun duman ve alevlerden dolayı başarılı olamadı.
Komşuların ihbarı üzerine belirtilen adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.
Sağlık ekiplerince, yoğun dumandan etkilenen Ahmet Bingöl'ün olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.
İlhami Bingöl'ün ellerinde yanıklar oluştuğu görüldü.
Cenaze, savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
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