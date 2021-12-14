Çanakkale Boğazı ile adalar hattındaki ulaşımı sağlayan GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, fırtına nedeniyle Bozcaada'dan Geyikli'ye saat 07.00, 10.00, 14.00 ve 18.00, Geyikli'den Bozcaada'ya saat 08.00, 11.00, 15.00 ve 19.00 seferleri ile Gökçeada'dan Kabatepe'ye saat 07.00, Kabatepe'den Gökçeada'ya ise saat 09.00 seferi iptal edildi.

Diğer güzergahlarda ise ulaşım normal seyrinde devam edecek.