Haber Giriş: 14 Aralık 2021 Salı 16:54Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Antalya'da peş peşe hortum
[Fotoğraf: İHA]
Antalya'da deniz üstünde 2 noktada hortum oluştu. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Kemer ilçesinde, etkili olan fırtına sırasında deniz üstünde iki hortum meydana geldi. Çamyuva ve Tekirova mahalleleri açıklarındaki hortumlar, yaklaşık 10 dakika sürdü. Hortum karaya ulaşmadan etkisini kaybetti.
O anlar cep telefonu ile görüntülendi.
Etiketler: Antalya Fırtına Hava Durumu
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