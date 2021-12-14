Kemer ilçesinde, etkili olan fırtına sırasında deniz üstünde iki hortum meydana geldi. Çamyuva ve Tekirova mahalleleri açıklarındaki hortumlar, yaklaşık 10 dakika sürdü. Hortum karaya ulaşmadan etkisini kaybetti.

O anlar cep telefonu ile görüntülendi.