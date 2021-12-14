Haber Giriş: 14 Aralık 2021 Salı 17:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırıkkale'de 6 öğrencide gıda zehirlenmesi şüphesi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Kırıkkale'de 6 öğrenci evden getirdikleri yiyecekleri yedikten sonra rahatsızlandı. Öğrenciler, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedavi altına alındı.
İddiaya göre, merkeze bağlı Ahılı köyünde bulunan özel bir lisede öğrenim gören 6 öğrenci, evden getirdikleri yiyecekleri yedikten sonra rahatsızlandı.
Mide bulantısı ve halsizlik şikayetleriyle kendi imkanlarıyla geldikleri Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesinde müşahede altına alınan 6 öğrenci, tedavilerinin ardından taburcu edildi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü, olayla ilgili inceleme başlatarak müfettiş görevlendirecek.
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