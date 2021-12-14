Haber Giriş: 14 Aralık 2021 Salı 22:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara'da özel hastanede yangın: 17 kişi tahliye edildi
[Fotoğraf: AA]
Ankara'nın Mamak ilçesinde özel bir hastanede çıkan yangın nedeniyle 17 hasta, çevredeki hastanelere sevk edildi.
Tuzluçayır Mahallesi Natoyolu Caddesi'ndeki özel bir hastanenin depo bölümünde saat 20.20'de henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
17 kişi tahliye edildi
İtfaiyenin çalışması sonucu, yangın kontrol altına alınırken, hastanede çeşitli servislerde yatan 17 hasta tahliye edildi.
Can kaybının yaşanmadığı yangında, hastalar, çevredeki hastanelere ambulanslarla nakledildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Son Haberler
- 23:15
- 23:00
- 22:51
- 22:46
- 22:37
Sıradaki Haber
Sahte içkiden ölenlerin sayısı 11'e yükseldi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz