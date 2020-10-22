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Otobüste yolcuya cinsel tacizde bulunan muavin tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Edirne’de bir yolcuya cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan muavin tutuklandı.
Edirne - İstanbul seferini yapan otobüste yolcu E.H., muavin Hakan.Ç’nin yolculuk sırasında kendisine cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla şikayetçi oldu. E.H. taciz sırasında cep telefonuyla kaydettiği görüntülerini de polise teslim etti.
Edirne Emniyet Müdürlüğü ve Keşan Emniyet Müdürlüğü yürüttüğü soruşturmada muavin Hakan.Ç, Keşan’da kısa sürede yakaladı.
Adliyeye sevk edilen Hakan.Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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