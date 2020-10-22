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Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 232 sığınmacı kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
Muğla'nın Marmaris, Bodrum ve Datça ilçelerinde Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 232 yabancı uyruklu kurtarılarak karaya çıkarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, lastik can salları içerisinde Marmaris ilçesi açıklarında 121, Bodrum ilçesi Karaada açıklarında 35 ve Datça ilçesi açıklarında 76 sığınmacı olduğu bilgisi üzerine bölgeye gitti.
Ekipler, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği anlaşılan lastik botlardaki yabancı uyrukluları karaya çıkardı.
Marmaris, Bodrum ve Datça limanlarına getirilen sığınmacılar, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Etiketler: Sahil GüvenlikSon Güncelleme: 22 Ekim 2020 Perşembe 19:52
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