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Kahramanmaraş'ta 820 bin makaron ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Kahramanmaraş'ta bir kamyonette gümrük kaçağı 820 bin makaron ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Gaziantep'ten Kahramanmaraş'a kaçak makaron getirildiği bilgisini aldı.
Gaziantep-Kahramanmaraş çevre yolunda önlem alan ekipler, bir kamyoneti durdurdu. Kamyonette gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 820 bin makaron bulundu.
Olayla ilgili V.Ş. gözaltına alındı.
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