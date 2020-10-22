Türkiye'de son haftalarda koronavirüs vaka sayılarının en fazla arttış gösterdiği illerden birsi İstanbul. Bulaş riskinin en fazla olduğu allanlar ise toplu taşıma ve sempt pazarları.

TRT Muhabiri Aytaç Kurnaz, haber kameramanı yanında olmadan, Fatih ilçesindeki semt pazarında koronavirüs tedbirlerine uyulup uyulmadığını kontrol etti.

Cep teledfonu ile yaptığı çekimlerde, pazarcı esnafı ve vatandaşların çoğunun maske ve sosyal mesafe kurallarına uymadığı tespit edildi.

Haber kamerası varken yapılan denetimlerde, kamerayı gören esnaf ve vatandaşın maske ve sosyal mesafeye dikkat ettiği görüldü.

Zabıta ekipleri ceza uyguladı

Daha sonra Fatih Belediyesi Zabıta ekipleri, semt pazarında maske ve sosyal mesafeye uyulup uyulmadığı konusunda denetim gerçekleştirdi.

Yapılan denetimlerde maske ve sosyal mesafe kuralına uymayan esnaf ve vatandaşa ceza uygulandı.