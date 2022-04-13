Haber Giriş: 13 Nisan 2022 Çarşamba 16:31Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Otobüste rahatsızlanan yolcuyu kadın şoför hastaneye yetiştirdi
Siirt'te otobüs şoförü Hülya Yıldız, rahatsızlanan yolcuyu güzergahını değiştirerek hastaneye yetiştirdi. O anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
Siirt'te belediye otobüsüne binen yolculardan biri rahatsızlanıp bayıldı. Diğer yolcular düşen adamın yardımına koştu.
Otobüs şoförü Hülya Yıldız, güzergahını değiştirip yolcuyu Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü.
Bayılan yolcunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Otobüs şoförü Yıldız, daha sonra güzergahına dönerek yolcularını bıraktı.
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