İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi, Karşıyaka'da bir depoda kaçak botoks ürünlerinin bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Depoya düzenlenen baskında 1370 botoks dolgu ürünü, 2 bin 740 botoks uygulama şırıngası, 8 bin sahte botoks bandrolü ve 108 kırışıklık giderici soğuk zincir botoks ürünü olmak üzere toplam 12 bin 218 gümrük kaçağı ürün ele geçirildi.

Depoda bulunan şüpheli hakkında kaçakçılık suçundan adli işlem başlatıldı.