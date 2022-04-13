Haber Giriş: 13 Nisan 2022 Çarşamba 16:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de 12 bin 218 kaçak botoks ürünü ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
İzmir'de bir depoya düzenlenen baskında gümrük kaçağı olduğu belirlenen 12 bin 218 botoks ürünü bulundu. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi, Karşıyaka'da bir depoda kaçak botoks ürünlerinin bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Depoya düzenlenen baskında 1370 botoks dolgu ürünü, 2 bin 740 botoks uygulama şırıngası, 8 bin sahte botoks bandrolü ve 108 kırışıklık giderici soğuk zincir botoks ürünü olmak üzere toplam 12 bin 218 gümrük kaçağı ürün ele geçirildi.
Depoda bulunan şüpheli hakkında kaçakçılık suçundan adli işlem başlatıldı.
Etiketler: Kaçakçılık Polis
Son Haberler
- 18:16
- 18:17
- 18:06
- 17:43
- 17:42
Sıradaki Haber
Otomobili çalamayınca bozuk paraları aldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz