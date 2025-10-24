Çok Bulutlu 18.5ºC Ankara
İHA 24.10.2025 12:14

Otobüste rahatsızlanan yolcu için güzergahını değiştirdi, hastaneye yetiştirdi

Kocaeli'de belediye otobüs şoförü, seyir halindeyken rahatsızlanan yolcuyu güzergahını değiştirerek hastaneye ulaştırdı. O anlar araç içi kamerasına da yansıdı.

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Otobüs İşletmesi Şube Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Ahmet Taşkın, İzmit-Kandıra Karayolu Mini Köşk mevkisinde seyir halindeyken bir kadın yolcunun fenalaştığını fark etti.

Trafik ışıklarında duran şoför Taşkın, rotasını değiştirerek otobüsü Kocaeli Şehir Hastanesi Acil Servisi'ne yönlendirdi. Kısa sürede hastaneye getirilen yolcu, sağlık ekiplerince tedavi altına alındı. Şoför Ahmet Taşkın, yolcuyu sağlık ekiplerine teslim ettikten sonra güzergahına dönerek seferini tamamladı.

Yaşananlar, araç içi kamerasına yansıdı. 

