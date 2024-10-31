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Türkiye
İHA 31.10.2024 14:09

Otobüste fenalaşan yolcu için güzergahını değiştirdi, hastaneye yetiştirdi

Sakarya'da belediye otobüsü şoförü, fenalaşan yolcuyu hastaneye ulaştırdı.

Büyükşehir Belediyesinin Terminal-Kampüs hattı arasında çalışan otobüsüne binen bir yolcu, araç seyir halindeyken fenalaşarak bayıldı.

Durumu fark eden otobüs şoförü Suat Ertek, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak bilgi verdi.

Güzergahını değiştiren Ertek, yolcuyu Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine götürdü.

Tedavi altına alınan yolcunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Otobüste fenalaşan yolcu için güzergahını değiştirdi, hastaneye yetiştirdi

"Vatandaşlarımızın sağlığı bizler için çok önemli"

Suat Ertek, yaptığı açıklamada, seyir halindeyken bir yolcunun çığlık atıp fenalaşması üzerine aracı durdurup yanına gittiğini söyledi.

O esnada herkesi sakinleştirdiğini anlatan Ertek, "En kısa sürede hastaneye gideceğimizi söyledim. 112'yi arayarak ne yapmam gerektiğini sordum. Otobüsle gidebileceğim yere kadar gittim. Sağlık personeli hastaya ilk müdahaleyi yapmak üzere aldı" diye konuştu.

İnsanlık vazifesini yerine getirdiğini belirten Ertek, "Vatandaşlarımızın sağlığı bizler için çok önemli. Hem kurumum adına hem de duyarlı bir vatandaş olarak böyle acil durumlara müdahale, bizler için bir görevdir" dedi.

Otobüs şoföründen örnek davranış

Konuya ilişkin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada ise "Büyükşehir Belediyesi olarak tüm çalışma arkadaşlarımıza her şeyden önce insan sağlığının önemli olduğunu ve bu hassasiyetle çalışmaları gerektiğini her durumda bildiriyoruz. İşini en iyi şekilde yapan, vatandaşımıza karşı duyarlı davranan ve gayret ortaya koyan personelimize teşekkür ediyor, hastamıza şifalar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan araç kamerasınca kaydedilen görüntülerde yolcunun fenalaşması üzerine şoförün güzergah değiştirerek hastanenin acil servisine gitmesi yer alıyor.

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112 Acil Çağrı Merkezi Otobüs Sakarya
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