Çok Bulutlu 15.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 31.10.2024 13:55

Mersin'de 83 bin 600 dekar tarım arazisi suya kavuşacak

Mersin'de, Devlet Su İşlerince (DSİ) yapımı süren Anamur Alaköprü Sulama Projesi ile 83 bin 600 dekar tarım arazisinin sulanması hedefleniyor.

Mersin'de 83 bin 600 dekar tarım arazisi suya kavuşacak

Vali Ali Hamza Pehlivan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) su sorununa köklü çözüm getirmek amacıyla hayata geçirilen "Türkiye'den KKTC'ye Su Temini Projesi" kapsamında, 2015'te yapımı tamamlanan Alaköprü Barajı'nın şantiye alanını ziyaret etti.

Toros Dağları'nın eteklerinden dökülen Dragon Çayı üzerinde tesis edilen barajda tarımsal sulama için hayata geçilen Anamur Alaköprü Sulama Projesi hakkında bilgi alan Pehlivan, isale hattındaki boru döşeme alanlarını inceledi.

Vali Pehlivan, gazetecilere, projenin tamamlanmasıyla 83 bin 600 dekar tarım arazisinin sulanabilir duruma geleceği söyledi.

Mersin'de 83 bin 600 dekar tarım arazisi suya kavuşacak

Yıl sonunda sulanan alan 75 bin dekara çıkacak

Projede ilerleme seviyesinin yüzde 93'e ulaştığını belirten Pehlivan, "Şu an projenin tamamlandığı bölümlerde 59 bin dekar tarım arazisine su veriliyor. Bu yılın sonunda sulanan alan 75 bin dekara çıkmış olacak. Yapılan işlerle kısa sürede 29 mahallemizdeki çiftçi ve üreticilerimiz bu sudan faydalanarak çok daha uygun şartlarda üretimlerini gerçekleştirecek" diye konuştu.

Pehlivan, tarımsal faaliyetler için sulamanın vazgeçilmez bir unsur olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Anamur'un her tarafı seralarla çevrili, 12 ay boyunca tarım yapılabiliyor. Muz, çilek, avokado ve mangoya kadar birçok tropikal meyvenin üretimi gerçekleştiriliyor. İlimiz tarımda 10 üründe birinci sırada yer alıyor. Birçok üründe de ilk 3 ve ilk 10'da yer alıyor. Bu üretim hacminin ayakta durması ve sürdürülebilir olması için sulama sistemi çok önemli."

Mersin'de 83 bin 600 dekar tarım arazisi suya kavuşacak

Alaköprü Barajı'nın 120 milyon metreküp su tutma kapasitesi olduğunu anımsatan Pehlivan, dünyada ilk defa uygulanan askılı boru sistemiyle KKTC'ye yılda yaklaşık 75 milyon metreküp su gönderildiğini kaydetti.

ETİKETLER
DSİ KKTC Mersin Tarım Üretimi
Sıradaki Haber
Bol ve iri palamut balıkçıların yüzünü güldürüyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:44
Ayvalık'ın su altı zenginlikleri görüntülendi
14:47
FETÖ'nün "damat" yapılanmasının detayları
14:44
Türkiye'de bakır kullanımı 2030'da 20 bin tona ulaşacak
14:39
Bakan Bolat, Türkiye-Romanya ETOK/JETCO 2. Dönem Toplantısı'na katılacak
14:37
Siirt'te 17 yaşındaki Elif, 3,5 ayda hafız oldu
14:35
Bakan Şimşek: Cari açık azalıyor
İsrail Lübnan'da bir araca İHA'larla saldırı düzenledi
İsrail Lübnan'da bir araca İHA'larla saldırı düzenledi
FOTO FOKUS
Otobüste fenalaşan yolcu için güzergahını değiştirdi, hastaneye yetiştirdi
Otobüste fenalaşan yolcu için güzergahını değiştirdi, hastaneye yetiştirdi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ