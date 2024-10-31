Mersin'de 83 bin 600 dekar tarım arazisi suya kavuşacak

Vali Ali Hamza Pehlivan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) su sorununa köklü çözüm getirmek amacıyla hayata geçirilen "Türkiye'den KKTC'ye Su Temini Projesi" kapsamında, 2015'te yapımı tamamlanan Alaköprü Barajı'nın şantiye alanını ziyaret etti.

Toros Dağları'nın eteklerinden dökülen Dragon Çayı üzerinde tesis edilen barajda tarımsal sulama için hayata geçilen Anamur Alaköprü Sulama Projesi hakkında bilgi alan Pehlivan, isale hattındaki boru döşeme alanlarını inceledi.

Vali Pehlivan, gazetecilere, projenin tamamlanmasıyla 83 bin 600 dekar tarım arazisinin sulanabilir duruma geleceği söyledi.

Yıl sonunda sulanan alan 75 bin dekara çıkacak

Projede ilerleme seviyesinin yüzde 93'e ulaştığını belirten Pehlivan, "Şu an projenin tamamlandığı bölümlerde 59 bin dekar tarım arazisine su veriliyor. Bu yılın sonunda sulanan alan 75 bin dekara çıkmış olacak. Yapılan işlerle kısa sürede 29 mahallemizdeki çiftçi ve üreticilerimiz bu sudan faydalanarak çok daha uygun şartlarda üretimlerini gerçekleştirecek" diye konuştu.

Pehlivan, tarımsal faaliyetler için sulamanın vazgeçilmez bir unsur olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Anamur'un her tarafı seralarla çevrili, 12 ay boyunca tarım yapılabiliyor. Muz, çilek, avokado ve mangoya kadar birçok tropikal meyvenin üretimi gerçekleştiriliyor. İlimiz tarımda 10 üründe birinci sırada yer alıyor. Birçok üründe de ilk 3 ve ilk 10'da yer alıyor. Bu üretim hacminin ayakta durması ve sürdürülebilir olması için sulama sistemi çok önemli."

Alaköprü Barajı'nın 120 milyon metreküp su tutma kapasitesi olduğunu anımsatan Pehlivan, dünyada ilk defa uygulanan askılı boru sistemiyle KKTC'ye yılda yaklaşık 75 milyon metreküp su gönderildiğini kaydetti.