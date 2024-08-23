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Türkiye
DHA 23.08.2024 14:02

Otobüs şoförünün su savaşı kazaya neden oldu: O anlar kamerada

Antalya'nın Alanya ilçesinde safari otobüsü, şoförün turistlerin su savaşına katılmak için koltuğundan kalkmasıyla geri kaydı. Geri kayan otobüs arkadaki otomobile çarparak durabildi. O anlar kameraya yansıdı.

Alanya'da turistlerin üstü açık otobüslerle safari yaptığı gezide otobüslerdeki turistler, birbirine oyuncak tabancalarla su sıktı.

Bu sırada şoförlerden biri, sürücü koltuğundan kalkıp yanındaki kovayla yolcuları ıslatmaya çalıştı.

Ancak şoförün el frenini çekmeyi unuttuğu otobüs, eğimli yolda geri gitmeye başladı. Şoför tekrar yerine geçmeye çalıştığı sırada 20'den fazla turistin bulunduğu otobüs, arkadaki otomobile çarparak durup, şarampole yuvarlanmaktan kurtuldu.

Turistler ile otomobildekilerin kısa süreli panik yaşadığı kazada, iki araçta da hasar oluştu.

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Otobüs şoförünün su savaşı kazaya neden oldu: O anlar kamerada
Otobüs şoförünün su savaşı kazaya neden oldu: O anlar kamerada
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