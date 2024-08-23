Otobüs şoförünün su savaşı kazaya neden oldu: O anlar kamerada

Alanya'da turistlerin üstü açık otobüslerle safari yaptığı gezide otobüslerdeki turistler, birbirine oyuncak tabancalarla su sıktı.

Bu sırada şoförlerden biri, sürücü koltuğundan kalkıp yanındaki kovayla yolcuları ıslatmaya çalıştı.

Ancak şoförün el frenini çekmeyi unuttuğu otobüs, eğimli yolda geri gitmeye başladı. Şoför tekrar yerine geçmeye çalıştığı sırada 20'den fazla turistin bulunduğu otobüs, arkadaki otomobile çarparak durup, şarampole yuvarlanmaktan kurtuldu.

Turistler ile otomobildekilerin kısa süreli panik yaşadığı kazada, iki araçta da hasar oluştu.