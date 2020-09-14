Haber Giriş: Kaynak: DHA
Otobüs şoförü rahatsızlanan yolcuyu hastaneye yetiştirdi
[Fotoğraf: DHA]
Bursa'da özel halk otobüsünde fenalaşan kadın yolcu, otobüs şoförü tarafından hastaneye yetiştirildi.
İnegöl ilçesinde, Necdet Demir yönetimindeki özel halk otobüsüne binen Melek Mercan fenalaştı.
Yolcunun fenalaştığını gören Demir, otobüs güzergahının dışına çıkarak rahatsızlanan yolcuyu İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürdü.
Hastanenin acil servisine tedaviye alınan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: özel halk otobüsü bursaSon Güncelleme: 14 Eylül 2020 Pazartesi 16:13
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