Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, kent genelinde yurda yasa dışı yollardan giren düzensiz göçmenlere yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Erzincan Şehirlerarası Otobüs Terminali yakınlarında durumundan şüphelendikleri ve plakası açıklanmayan E.A. yönetimindeki minibüsü durduran ekipler, yaptıkları kontrollerde batı illerine gitmek üzere yola çıktığı belirlenen Afganistan ve Pakistan uyruklu 16 düzensiz göçmen yakaladı.

Olayla ilgili gözaltına alınan sürücü ile araçta bulunan S.K, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kimlik tespiti için bir spor salonuna götürülen göçmenler işlemlerinin ardından Göç İdaresi Erzincan İl Müdürlüğü'ne teslim edilecek.